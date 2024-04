GustaPorto coinvolge anche i negozianti

Prima a Milano alla Bit e poi a Fermo, con uno stand promozionale. L’evento anteprima di GustaPorto 2024 era partito con queste tappe di avvicinamento al percorso di Civitanova, che ha avuto un ulteriore momento importante con l’agorà di condivisione nella sala del consiglio comunale. Annunciata anche la data della giornata clou della manifestazione, prevista per il 15 giugno con il Forum sulla crescita blu e il GustaPorto Village, che sarà attivo per tutta la giornata in area portuale, tra proposte gustose di “port-food”, moletti aperti ed attività di intrattenimento. Inoltre, alla giornata di lancio seguirà una settimana di attività di accoglienza turistica che coinvolgerà tutta la città. Fino al 23 giugno saranno attivi il circuito enogastronomico ’Occhio a li furbi’, la GustaPorto week con le strutture ricettive e il circuito degli esercenti con le vetrine a tema per incentivare lo shopping.