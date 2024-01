Halley più forte dell’emergenza: resta in vetta

Il successo di sabato ad Ancona, contro il fanalino di coda del girone, ha permesso alla Halley Matelica di restare in vetta alla classifica in coppia con Senigallia, che ha battuto il Loreto Pesaro nello scontro diretto al vertice della graduatoria. Scivola al secondo posto anche il Bramante Pesaro, battuto dall’Amatori Pescara. Quella di domenica, inoltre, è una vittoria importante perché dà modo alla squadra di coach Trullo di affrontare con maggiore serenità questa settimana che porta al match di domenica - a domicilio - contro la lanciatissima Attila Junior Porto Recanati. "Da tre settimane siamo in piena emergenza – spiega l’allenatore della Halley, Antonio Trullo – e pure alla vigilia del match di Ancona ci siamo allenati in sette. Poi, è chiaro, in campo si vede... In ogni caso, per il momento, teniamoci stretto il successo, che ci dà fiducia. Era importante tornare alla vittoria: ora pensiamo a recuperare Mentonelli e a riportare Musci al 100 per cento. Ci servono tutte le forze disponibili in vista dei prossimi impegni che saranno molto tosti". Alla fine della prima fase della stagione mancano 4 partite. Dopo il derby con Porto Recanati, la Halley giocherà di nuovo in casa col Pisaurum, quindi avrà il big match esterno con il Loreto Pesaro e infine chiuderà al palas di Castelraimondo, il 18 febbraio, contro l’Amatori Pescara. Visto il regolamento della seconda fase, sarà importante non solo arrivare fra le prime quattro del girone, ma anche - e soprattutto - far punti con le dirette avversarie a cominciare proprio da Porto Recanati e Loreto Pesaro.

m. g.