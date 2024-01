Hashish e ragazzo con un tirapugni. Doppia denuncia della polizia locale

Trovati due involucri contenenti hashish e un ragazzo denunciato perché in possesso di un tirapugni. È il bilancio degli ultimi controlli della polizia locale, che si appresta a festeggiare, lunedì, il patrono San Sebastiano. Nei giorni scorsi, nel corso di operazioni di controllo, gli agenti hanno rivenuto a terra in via dei Sibillini, all’altezza della Torre del boia, un involucro abbandonato contenente hashish. Stessa cosa ai giardini Diaz, dove tra la vegetazione è stato ritrovato un altro involucro contenente lo stesso tipo di sostanza. Gli involucri sono stati sequestrati e si è proceduto a sporgere denuncia contro ignoti. Ai giardinetti di via Isonzo gli agenti hanno controllato e identificato alcune persone che sostavano nell’area verde. Un 24enne con precedenti è stato denunciato perché in possesso di un tirapugni che è stato sequestrato: si tratta infatti di un’arma bianca che non si può detenere in luoghi pubblici.

Intanto è in programma lunedì mattina nella cattedrale di San Giovanni la messa in onore del patrono San Sebastiano. "Mentre prosegue l’attività di controllo a fini preventivi da parte del comando – interviene l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –, ci prepariamo ai festeggiamenti di San Sebastiano esempio di coerenza e legalità a cui ispirarsi ancora oggi". "Il patrono è un simbolo di forza, coraggio e protezione a cui la polizia locale si ispira ogni giorno – prosegue il comandante Danilo Doria –, portando avanti attività finalizzate al benessere e alla sicurezza, nell’accezione più ampia del termine, della comunità".