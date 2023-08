Hula hoop con Sorgentone

Martedì, alle 21.30, piazza della Libertà di Tolentino ospita il vincitore di Italia’s Got Talent 2019, Antonio Sorgentone, per un concerto live interamente dedicato al "Tolentino Rock&Roll". Una serata all’insegna delle atmosfere musicali e non solo degli anni ‘50, gli spettatori potranno giocare e cimentarsi con gli hula hoop "Sorgentone è un cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia - spiegano gli organizzatori -. È stato il nonno, in particolar modo, a farlo innamorare dello swing italiano. Il suo mito è Renato Carosone. Antonio ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 10 anni e ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Nel suo cammino artistico all’interno di "Italia’s Got Talent", il virtuoso del piano ha conquistato in special modo Mara Maionchi che, rivedendo in lui Jerry Lee Lewis, gli ha consegnato il primo Golden Buzzer dell’edizione 2019 di IGT. Nel suo repertorio propone un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Ha tenuto più di 600 concerti e durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico. Si è esibito oltre che in Italia anche in Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera".

Lucia Gentili