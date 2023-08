"I cinque milioni per le opere del Pnrr a Potenza Picena: basta bugie"

"Dispiace constatare che alle opposizioni piace creare confusione diffondendo notizie palesemente false o distorte. Il Governo non ha cancellato nessuna risorsa economica che il Comune di Potenza Picena si è aggiudicato, presentando nove progetti e ottenendo cinque milioni di euro". Così il sindaco Noemi Tartabini ribatte ai gruppi di minoranza (Pd e 5Stelle), che sulle proprie bacheche avevano parlato di una improvvisa revocato per i cinque milioni concessi al Comune sul fronte della Rigenerazione Urbana. Ma proprio il primo cittadino potentino precisa che non è affatto così. "Lo stesso Governo ha dichiarato che ci sarà solamente una variazione della fonte di finanziamento che non crea nessun cambiamento – aggiunge la Tartabini –. Pertanto non si parla di risorse cancellate. Inoltre, se il Ministero ha concesso la proroga dei termini per stipulare il contratto di affidamento dei lavori, significa che sussistono i presupposti. Ricordiamo che si tratta di interventi di importante valore e i tempi, dunque, non sono dettati soltanto dell’operato del Comune". Oltre a questo, il sindaco Tartabini lancia una frecciatina all’opposizione: "Chiediamo a loro di informarsi, di approfondire e verificare, nel rispetto del ruolo che rivestono. L’amministrazione comunale e gli uffici preposti continuano a lavorare con i tecnici incaricati della progettazione, a interfacciarsi con gli enti sovracomunali (come la Soprintendenza), poiché l’obiettivo è realizzare la nuova piazza Matteotti, restaurare e aprire al pubblico la Torre Civica del centro storico, recuperare e riaprire l’ex cinema Florida e riqualificare l’area delle ex scuole elementari di piazza Douhet".