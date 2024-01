"Lamentarsi non ha senso? Mi chiedo allora a cosa servono i comitati di quartiere se non a riportare le criticità e le problematiche, in modo da poter intervenire in maniera tempestiva e mirata". Anche Pasquale La Torre, presidente del comitato di quartiere Montarice, a Porto Recanati, ribatte alle recenti polemiche con l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. L’altro giorno, sul Carlino, Riccetti si era detto "infastidito" dalla lamentele di La Torre, dopo che l’Amministrazione aveva annunciato l’asfaltatura del parcheggio dietro alla palestra Ballarini-Michelini e la realizzazione di uno sgambatoio al parco Bronzini. "I comitati devono riportare le lamentele – aggiunge La Torre –. Queste non devono essere prese come attacco verso l’Amministrazione ma come un servizio, svolto in maniera gratuita". Poi, entra nel merito delle sue ultime contestazioni. "Grazie all’asfalto che sarà fatto, si spera di poter risolvere il problema dei parcheggi barbari – riprende La Torre –. Ma ricordo che fu fatta una petizione con una sessantina di firme per asfaltare il parcheggio, e tra queste c’era la mia in quanto abito proprio lì. La sottolineatura mi pare inutile, caro Riccetti, perché ho due garage e due macchine. Non parcheggio mai all’aperto e sono l’ultimo ad avere problemi. Allo stesso tempo non ho figli piccoli che potrebbero giocare nel parco Bronzini, ma come mai me ne occupo? Non ho cani, ma come mai ho proposto lo sgambatoio? Lo faccio perché vorrei il mio quartiere più bello e vivibile. Mi dispiace che l’assessore Riccetti si risenta. Abbiamo fatto battaglie molto serie assieme e le abbiamo vinte. Sono sicuro che tornerà l’intesa".