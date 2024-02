I cuochi marchigiani in trasferta alla Borsa del turismo di Milano

L’Unione regionale cuochi Marche alla Bit per proporre i piatti più succulenti della cucina locale marchigiana, come i vincisgrassi alla maceratese, la faraona in minestra di caccia alla Rossini e tre dessert. Presenti Luca Santini, presidente di Unione Regionale Cuochi Marche, il vicepresidente Simone Baleani, Paolo Paciaroni, presidente associazione Cuochi Macerata e una parte significativa del team cuochi Marche che ha visto la presenza di Gianmarco Di Girolami, Giacomo Santini, Sergio Vitaloni ed i ragazzi di cucina, di sala e del corso di accoglienza delle scuole di enogastronomia di Senigallia e Pesaro. Tra i piatti serviti anche altri due dolci: una cheesecake, spuma al mascarpone e fragola e un quadratino Rainbow di Bavarese alla vaniglia, gel mango e passion fruit, biscotto morbido limone e mandorla. Il tutto accompagnato dai vini dell’Azienda Pieralisi.