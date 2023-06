I liceali diventano attori

"Una scuola dal multiforme ingegno". Il Liceo Artistico "Cantalamessa" di Macerata anche quest’anno sta lavorando intensamente su un altro incisivo progetto teatrale incentrato sulla figura di Odisseo. La scrittura del copione nasce dall’analisi dei canti più noti ed affascinanti di Omero: "L’uomo ricco d’astuzie, raccontami o Musa", il viaggio di Odisseo sviscera non solo il mondo greco antico, ,ma rappresenta anche la stella polare per gli uomini d’ogni epoca. Un eroe imperfetto che vive tra il suo essere uomo e il voler approdare al divino. L’Odissea proposta canta e celebra la storia dell’uomo dal multiforme ingegno nelle sue innumerevoli sfumature costellata da avventure fantastiche che mettono costantemente alla prova il suo coraggio e il suo desiderio di conoscenza. Il progetto coinvolge tutti gli indirizzi dell’istituto: la scenografia è realizzata dall’indirizzo audiovisivo e multimediale per le proiezioni e dal laboratorio artistico di architettura e ambiente, i costumi sono creati dalla sezione di moda, i gioielli dalla sezione design metalli e le maschere da discipline plastico scultoree. La grafica delle locandine e della brochure è stata curata dall’indirizzo arti figurative. L’ideazione e la regia è dell’insegnante di pedagogia teatrale Fabiana Vivani, il coordinamento è affidato alle referenti e docenti Lucia Indellicati e Roserita Calistri. "Quest’anno gli studenti non saranno solo attori ma anche cantori, vista la scelta di inserire il travolgente e inquietante canto delle sirene – spiega l’istituto –. Le studentesse che le interpretano sono guidate dall’insegnante Veronica Morelli e si esibiranno in un coro polifonico. Si ringraziamo il Comune di Urbisaglia, la Regione, la Provincia, il MiBact e le aziende che hanno sostenuto il progetto: Banca Macerata, Promo, Soima, Girotti e Vismap". Lo spettacolo sarà nell’Anfiteatro Romano di Urbisaglia, sabato primo luglio alle 21.30. Nel teatro comunale di Urbisaglia verrà inoltre allestita la mostra con gli elaborati grafici degli studenti che sarà visitabile dal primo luglio al 2 settembre (dalle 8 alle 15). Il biglietto dello spettacolo è acquistabile sul sito www.vivaticket.com.