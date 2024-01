I nuovi impianti sportivi. Ok ai lavori a Fontescodella

Ci vorrà circa un anno e mezzo, dalla consegna del cantiere, per realizzare i nuovi impianti sportivi previsti nella zona di Fontescodella a Macerata. Il Comune, infatti, ha aggiudicato i lavori a una delle due ditte che hanno partecipato al bando di gara, la Inveni srl di Montefano per un importo contrattuale di 1.958.420 euro. E i tempi previsti per la realizzazione delle opere sono di 540 giorni. L’idea di realizzare nuovi impianti sportivi aveva fatto discutere in città perché, oltre a due campi da padel, nella zona era previsto anche un impianto di avviamento agli sport invernali, quella che per alcuni mesi venne ribattezzata la famosa pista da sci in sintetico. Ma, a giugno dello scorso anno, la giunta ha rivisto il progetto modificando un po’ le carte in tavola e ora, al posto della pista da sci è previsto un sentiero dedicato alle attività di "skike", una combinazione di skate e bici che si pratica con un dispositivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che va fissato alla scarpa e non richiede alcun tipo di scarponi speciali. Uno dei due campi da padel, invece, sarà modificato in un campo per la pratica del "pickleball", uno sport molto simile al tennis e al ping pong, perché si gioca con pallina perforata e racchetta, ma su un campo di dimensioni ridotte, largo 6,10 metri e lungo 13,41.