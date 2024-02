"I personaggi noti del nostro paese"

Noi della 2ªC, abbiamo realizzato un’attività di Educazione civica che ha avuto lo scopo di fornirci gli strumenti per conoscere il territorio e, in particolare, i personaggi di rilevanza per permetterci di consolidare la nostra identità conoscendo e partecipando alla vita sociale della nostra comunità. Abbiamo da sempre collaborato con gli enti locali partecipando a iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in collaborazione con il territorio. Proponiamo alcuni articoli su personaggi illustri montefanesi che abbiamo avuto occasione di conoscere e apprezzare, ma che ci hanno trasmesso la speranza che si può realizzare tutto ciò in cui si crede con appassionata resilienza.

I ragazzi della 2ª C