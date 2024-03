"I quindici miloni in cassa? Presto li useremo"

Conto corrente del Comune a fine febbraio con 6 milioni vincolati e 15 disponibili, ma inutilizzati mentre le strade sono piene di buche e, inoltre, dati della cassa diversi nei documenti dell’amministrazione. Dopo le accuse di Dimitri Papiri, che pone anche il dubbio di un Comune che non mette mano alla borsa per la quantità di crediti inesigibili che conserva in pancia, parla l’assessore alle finanze, Claudio Morresi: "Il dato di cassa giusto da considerare al 31 dicembre 2023 è quello di 21.693.561 euro, che sta nel piano esecutivo di gestione".

Quattro somme diverse indicate negli atti emessi dal Comune, addirittura nel bilancio di previsione solo 13 milioni di euro. Come lo spiega?

"Quando a novembre abbiamo iniziato a predisporre il bilancio di previsione è stata ipotizzata quella cifra, lasciata inalterata perché il personale ha poi lavorato per arrivare a chiudere i conti al 31 dicembre. Comunque credo che la sottostima della cassa sia garanzia di rigore". Una sottostima di più di otto milioni?

"Per il settore finanze era una cifra attendibile".

Resta il mistero di un Comune che dispone di una grande liquidità, ma non la intacca nemmeno per la sistemazione delle strade.

"Non è vero perché quest’anno per riqualificare il Varco, opera che s’era deciso di finanziare anche con i mutui, verrà invece utilizzata la liquidità di cassa".

Ma, intanto dal gennaio 2023 al febbraio 2024 avete acceso 2,5 milioni di euro di nuovi mutui. Perché, invece di indebitare il Comune, non avete usato la liquidità?

"Tecnicamente non era possibile in quanto non avevamo la disponibilità nei capitoli di bilancio, perché anche i soldi in cassa hanno una loro destinazione e, se il progetto di spesa non lo hai pronto prima, solo con l’approvazione del bilancio consuntivo si libera la liquidità".

Questa cassa ingessata, come teme Papiri, ha a che fare con la grande quantità di crediti che il Comune non riuscirà ad incassare?

"Ricordo quando diceva che i progetti del Pnrr erano carta straccia e, invece, i lavori sono partiti e stiamo rendicontando. Comunque fra poco porteremo in consiglio il bilancio consuntivo e da lì si capirà tutto perché il conto preventivo è pur sempre una stima".

Un dato sicuro però è che da anni in cassa state lasciando almeno 15 milioni inutilizzati.

"Presto li useremo".

Per le strade disastrate?

"Questa è una scelta politica e se ci sarà questo indirizzo metteremo mano anche a quelle".