I residenti non ci stanno: "Sindaco, strada pessima"

di Asterio Tubaldi

Non c’era bisogno neppure delle ultime piogge per mettere in risalto la condizione della strada che da Santa Lucia si collega con la rotonda della statale 77 (zona Anton). Se la strada era un disastro prima, possiamo immaginare oggi come sia ridotta e come rappresenti un ostacolo per chiunque la attraversi, soprattutto per chi lungo quella via ci abita. Fra gli sfortunati residenti ci sono Gabriele Carletta e Maria Teresa Tartabini che risiedono in via Campo Vicinato, contrada Santa Croce: le due donne hanno scritto tempo fa al sindaco Antonio Bravi per denunciare l’impercorribilità di questa strada a causa del manto stradale "che ormai non esiste più. C’è un tratto particolare della strada, ovvero la salita adiacente all’ex country house "Le Meraviglie", che porta tra l’altro direttamente a casa nostra, che si è trasformata in una vera e propria trappola visto che diverse persone, ignare dello stato stradale, sono rimaste pericolosamente "appese" lungo la salita non potendosi più muovere né all’indietro né in avanti (cosa aggravata ancor più dalla recente settimana di pioggia). Si tratta di una strada altamente dissestata, stretta, con profondi solchi al centro e ai lati anche di 30 centimetri". Le due residenti fanno presente al sindaco che non c’è stato nessuno che abbia dimostrato almeno l’interesse a verificare direttamente lo stato della pavimentazione stradale, ma non ci si è neppure premurati a inviare un cenno di conferma nell’aver almeno preso visione della lettera. Un silenzio tombale da parte delle autorità competenti, nonostante i vari reclami fatti, davvero inspiegabile. A questo punto "non c’è altro che augurarci – scrivono sempre al primo cittadino – che prima che si faccia male qualcuno (e non esageriamo perché la strada è molto trafficata da residenti, gente che fa jogging e ciclisti, automobilisti che la attraversano per raggiungere più velocemente la zona industriale) e il responsabile al comune di Recanati si renda conto dello stato delle cose". Infine invitano il sindaco, se se la sente, "di venire a verificare di persona con la propria auto così da avere un’esperienza ancora più immersiva per essere ancora più empatico nei nostri confronti". Le due residenti si dicono "stanche di vedere milioni di euro spesi qui e là per abbellire il centro, per poi abbandonare le zone rurali come le nostre, che vengono solamente ricordate quando c’è da pensare ad un sito per una discarica. Siamo veramente stanche ed amareggiate".