I vertici del Cosmari incontrano Michelini

Visita dei vertici del Cosmari a Palazzo Volpini, dove sono stati ricevuti dal sindaco Andrea Michelini (nella foto) e hanno così parlato delle future strategie per la raccolta differenziata a Porto Recanati, soprattutto in vista dell’estate.

L’incontro c’è stato nei giorni scorsi. Per il Cosmari, erano presenti il presidente Massimo Rogante, il vicepresidente Giuseppe Giampaoli e il direttore generale Brigitte Pellei.

Tant’è che si è discusso della gestione integrata dei rifiuti, praticata dal Cosmari, per conto dei Comuni soci. In particolare, sono state affrontate tutte le problematiche di Porto Recanati che, soprattutto nel periodo estivo, con la presenza di villeggianti e turisti vede crescere la produzione di rifiuti e necessita di servizi dedicati. L’attenzione alla raccolta differenziata, del resto, contribuisce insieme ad altri parametri per il conferimento della Bandiera Blu, prestigioso vessillo che certifica la qualità ambientale delle coste portorecanatesi. "Continuiamo a incontrare i sindaci dei nostri Comuni – ricorda il presidente Rogante – per entrare a contatto con le diversità che ogni paese o città ci presenta, con l’obiettivo di essere realmente rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle diverse realtà provinciali".