I vincitori di Musicultura in concerto a Roma

Nuova tappa per il festival di Musicultura 2024, con il concerto live di questa sera degli otto vincitori nella Sala A di via Asiago a Roma. Dalle 21 sarà possibile seguire la diretta su RaiRadio1, Rai PlaySound e nel nuovo spazio televisivo nazionale di RaiPlay che si aggiunge alle numerose dirette e servizi previsti dalla partnership di Musicultura con la Rai e che vede schierati i canali radio e televisivi di Rai2, Rai Italia, Rainews24, Rainews.it, TgR, RaiPlay e l’emittente ufficiale del festival, RaiRadio1. Condotto da John Vignola, Duccio Pasqua e Marcella Sullo, il concerto vedrà l’esibizione degli otto vincitori di Musicultura 2024, selezionati dal prestigioso Comitato di Garanzia del festival tra i 18 finalisti, e la partecipazione di vari ospiti tra cui Mirkoeilcane, vincitore assoluto di Musicultura 2017 con il brano "Per fortuna".

In mattinata gli otto vincitori saranno presentati alla stampa nazionale dal direttore artistico Ezio Nannipieri nella conferenza presso la sede Rai di viale Mazzini a Roma; presenti le conduttrici delle serate finali del festival, Carolina Di Domenico e Paola Turci, e i direttori di Rai2, RaiRadio1, Rai Italia, Rainews24, Rainews.it, TgR e RaiPlay. A rappresentare la città di Macerata e la Regione Marche l’assessore comunale al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi, e il presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini. Aggiornamenti sul programma di Musicultura 2024 su www.musicultura.it; biglietti per le serate finali del 21 e 22 giugno disponibili su Vivaticket.

Martina Di Marco