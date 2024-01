Iacono vince 50mila euro ad "Affari tuoi"

E’ stato il portorecanatese Antonio Iacono il grande protagonista di "Affari tuoi", su RaiUno, nella puntata andata in onda venerdì sera. Dopo una lunga cavalcata, si è portato a casa la bellezza di 50mila euro. Di professione meccanico, è stato accompagnato dalla moglie Marica Massaccesi. Così, sotto lo sguardo attento del presentatore Amadeus, è andato pian piano avanti scartando gli ormai celebri pacchi della trasmissione. Prima Antonio decide di liberarsi del suo pacco numero 19, pescato in avvio di puntata, per cambiarlo con quello numero 14. Le chiamate del celebre "dottore" si susseguono, finché in gioco rimangono i pacchi 0 e 50mila euro. Il "dottore" propone allora di scambiare i pacchi, ma il portorecanatese decide di rimanere con il numero 14. E lo fa, perché quel numero ha un valore davvero speciale: "14 come l’anno in cui ci siamo sposati, il giorno in cui ho fatto il provino e mi ricorda nonna", ha detto agli spettatori. E scelta migliore non poteva esserci. Aprendo il 14, ecco la vincita - mica male - da 50mila euro.