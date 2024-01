Identità digitali, corso di formazione

"Spid e Cie, le nuove identità digitali", ecco il corso che si terrà la mattina del 27 gennaio, al centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita", con l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze basilari necessarie all’uso delle identità digitali. Durante il corso verrà illustrato cos’è un’identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online, mediante esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al loro utilizzo.

L’appuntamento fa parte del percorso formativo ’Bussola Digitale’, a cura di Regione Marche e Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati. Per le esercitazioni è necessario che i partecipanti portino il proprio dispositivo (chiedere Pin e Puk della Cie all’ Ufficio Anagrafe) mentre per iscriversi sarà possibile contattare il numero 0733.439900, visitare il sito bussoladigitale.regione.marche.it o recarsi direttamente al corso.