Idraulici, tecnici di cantiere e montatori di ponteggi

Centro per l’impiego di Macerata. Si cercano 2 idraulici con esperienza. Età minima 25 anni, automuniti. Assunzione immediata, tempo determinato trasformabile, orario di lavoro spezzato (codice offerta 38229/4, scadenza 2 febbraio). Impresa edile di Corridonia cerca un tecnico per la sicurezza dei cantieri con esperienza. Richiesto diploma di geometra o laurea in Ingegneria/architettura. Assunzione immediata a tempo pieno e determinato, trasformabile (codice offerta 452308/3, scadenza 3 febbraio). Azienda accessori calzature/pelletteria cerca un operaio addetto allo stampaggio e alla funzione Zama con esperienza (codice offerta 484240/1, scadenza febbraio). Industria settore vetro di Corridonia cerca apprendisti operai per mansioni di taglio, molatura, levigazione (codice offerta 6413/5, scadenza 3 febbraio). Azienda di Montefano cerca montatori di ponteggio per cantieri. Richiesta esperienza nel ruolo (codice offerta 518195/1, scadenza 4 febbraio). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.