Il Balletto di Mosca per "La bella addormentata"

Domenica pomeriggio alle 17, nel teatro Rossini di Civitanova, arriverà l’appuntamento di inizio anno con la grande danza del Balletto di Mosca Russian Classical Ballet in "La bella addormentata", e cioè uno dei capolavori più conosciuti del balletto classico. Lo spettacolo, con le coreografie di Marius Petipa e le musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, è proposto su iniziativa del Comune di Civitanova, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’Amat, con il contributo della Regione Marche e del Ministero alla Cultura. E così, durante lo spettacolo di domenica, la dimensione del sogno risveglierà pure la magia delle fiabe, con un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. D’altronde quest’opera, che tra l’altro è considerata la consacrazione del Romanticismo, si basa sul racconto di Charles Perrault, "La belle au bois dormant", integrato nello stile francese del XVIII secolo. Ed è una delle pièce che crea più interesse nel pubblico e una grande sfida per i ballerini, ai quali è richiesto uno stile cristallino ed elegante. Non a caso, da tantissimi anni viene ancora proposta dalle principali compagnie mondiali, ed è oggi considerata – senza ombra di dubbio – una delle pagine più belle del compositore russo Cajkovskij. Melodie eterne come "Rosa adagio" e "Grande Valse Villageoise" rivelano poi il lirismo dell’autore, musica e coreografia in perfetta simbiosi, che riescono a rendere quest’opera la più emblematica della danza classica. Insomma, ci saranno tanti virtuosismi mozzafiato, in cui si metteranno in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti, star del balletto russo. Questo, grazie anche a dei costumi sontuosi e al lirismo della danza, che di certo incanteranno il pubblico del teatro Rossini. La direzione artistica del Balletto di Mosca e i costumi sono di Evgeniya Bespalova. Per informazioni o prenotazioni, chiamare al numero 0733.812936 (Teatri di Civitanova). Mentre per acquistare il ticket – prezzo dei biglietti dai 12 ai 25 euro – dello spettacolo, lo si potrà fare nelle biglietterie del circuito Amat, oppure online con il portale di Vivaticket.