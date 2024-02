"Il Barattolo", un mercatino speciale

Domenica, dalle 9 alle 20, edizione speciale del mercatino "Il Barattolo", dedicata alla festa degli innamorati. Il Barattolo organizzato per San Valentino prevede un appuntamento speciale: "I tarocchi romantici". All’interno della galleria Scipione e in piazza Cesare Battisti, infatti, dalle 9 alle 19 sarà possibile scoprire cosa le carte riservano per il futuro ma esplorare anche il passato e il presente in tema di amore. Il Barattolo, che si svolgerà come di consueto nelle vie e nei loggiati del centro storico, ospiterà tutte le tradizionali merceologie che da 28 anni animano il cuore del mercato come artigianato artistico, piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, hobbistica, accessori e abbigliamento vintage, libri, dischi, film, cd, dvd e games, vinili da collezione e prodotti tipici enogastronomici. Info 333/9332225.