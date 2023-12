Il benvenuto al 2024 con la Form e Petricevic al teatro Lauro Rossi

L’Orchestra filarmonica marchigiana dal primo al 7 gennaio porta a Fermo, Macerata, Jesi, Fabriano e Osimo il Concerto per il nuovo anno, dal titolo "Danubio". Sarà un viaggio musicale attraverso l‘Europa danubiana, fra celebri valzer, polche, arie d’operetta e pagine sinfoniche frutto della creatività di Strauss, Liszt, Kálmán e Lehár, per rivivere le passioni della sfavillante società viennese di fine Ottocento. La Form dà il benvenuto al nuovo anno il 2 gennaio alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata. Sul palco, con i professori d’orchestra, salirà il soprano Ana Petricevic, sotto la direzione di Giuseppe Montesano, che a Vienna è direttore musicale della Wiener Residenz Orchester e della Wiener Hofburg Orchester. I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini oppure online su vivaticket.com. I prezzi vanno da 15 a 18 euro, 4 euro per gli studenti. Informazioni allo 0733 230735, oppure boxoffice@sferisterio.it o www.filarmonicamarchigiana.com.