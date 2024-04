"Il cammino della memoria" con gli studenti della "Da Vinci"

Ci sarà domenica pomeriggio, dalle 15 in poi, l’iniziativa "Il cammino della memoria" che vedrà protagonisti i ragazzi di terza media della scuola "Leonardo da Vinci" di Potenza Picena, con una mostra itinerante allestita all’interno del centro storico. Il tutto vede la collaborazione dell’Anpi sezione Scipioni e Cutini, oltre al patrocinio del Comune di Potenza Picena.

"Verranno esposti oggetti risalenti agli anni ‘20 e ‘50 del Novecento che gli alunni hanno trovato nelle soffitte, chiedendo ai nonni e ai genitori l’origine e la funzione di quei reperti – fa sapere l’istituto scolastico –. E in coerenza con i festeggiamenti del 25 aprile, verrà focalizzata l’esperienza della dittatura fascista e della Liberazione. La mostra si arricchisce anche di "Libri Parlanti", ossia di persone che attraverso i loro ricordi contribuiranno a far rivivere la storia di Potenza Picena". Per partecipare, sarà obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 3287614600. Il percorso partirà dall’auditorium Scarfiotti e arriverà fino alla chiesa di Santa Caterina, per una durata di circa un’ora. È previsto un momento conclusivo della manifestazione che sarà alle 18.30, con il ritorno all’auditorium Scarfiotti.