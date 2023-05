Il campionato di giornalismo Le scuole premiate dal Carlino

Due big della pallavolo come Ivan Zaytsev e Lucia Bosetti hanno animato la grande festa al Cuore Adriatico per l’ultimo atto di Cronisti in classe, l’iniziativa promossa da Il Resto del Carlino che permette agli studenti delle Medie di redigere una pagina del giornale affrontando i temi a loro più cari. Ha vinto l’istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza; sul secondo gradino del podio sono saliti gli studenti dell’istituto Lucatelli di Tolentino; terzo posto ex aequo la scuola Falcone Borsellino di Montefano e l’istituto comprensivo Mestica di Cingoli. Non è stato semplice stilare la classifica per l’elevata qualità degli articoli in cui i ragazzi hanno messo soprattutto passione. L’iniziativa ha coinvolto il Convitto nazionale Leopardi di Macerata; la Scuola Dante Alighieri di Macerata; gli Istituti Coldigioco di Apiro, Luca della Robbia di Appignano, Ungaretti di Civitanova Alta, San Giuseppe di Macerata, Padre Matteo Ricci di Montecosaro e la scuola media Tacchi Venturi di San Severino. È stata una festa nel centro commerciale civitanovese Cuore Adriatico, che ha sostenuto Cronisti in classe assieme a Clementoni, Conad Adriatico, Banco Marchigiano, Camera di commercio delle Marche.

Alla cerimonia è intervenuto il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha sottolineato quanto studio e impegno siano fondamentali. Giulia Gamberini, direttrice del centro commerciale Cuore Adriatico, si è complimentata con gli studenti dicendosi felice di poter ospitare la cerimonia finale dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia. Luciano Laloni, direttore dello Spazio Conad, ha ricordato come l’impegno a sostenere il futuro e la scuola rientra tra le priorità dell’azienda. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di Ivan Zaytsev, fuoriclasse della Lube, e dell’ex pallavolista azzurra Lucia Bosetti, ora team manager e direttore operativo della Cbf Balducci Macerata. I due ospiti hanno risposto alle domande degli studenti, si sono fatti foto e selfie con i giovani e con i tifosi. La Cbf Balducci ha donato quattro palloni di pallavolo che sono stati firmati dai due ospiti, mentre il Cuore Adriatico ha dato un tablet alle scuole vincitrici, in aggiunta ai premi del Carlino. Alla Bosetti è stato chiesto quanto sia stato complicato scegliere quest’anno di lasciare la pallavolo giocata che ha contraddistinto la sua vita. "Ho iniziato giovanissima ed è stata una decisione difficile, però resto nell’ambiente e metto a disposizione la mia esperienza per dare una mano alla Cbf Balducci di crescere e tornare in A1". Ed ecco cosa ha detto Zaytsev. "Ancora non ho smaltito la rabbia per l’infortunio che mi ha impedito di giocare le finali, magari anche voi masticherete amaro per non avere centrato il primo posto. Portatevi dietro questo rosicare, perché vi dà la forza e la voglia per fare ancora meglio".