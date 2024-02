Il Chiesanuova inizia bene, ma il Montefano non si spaventa e mette il sigillo sul derby

Parte bene il Chiesanuova ma è micidiale il crescendo del Montefano che in 5 minuti, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, rifila un uno-due che lascia il segno sulla partita. Non delude affatto il big match tra le protagoniste dell’Eccellenza con i viola che faticano a entrare in partita, tuttavia fanno capire di avere le armi per pungere, mentre il Chiesanuova si fa apprezzare e nel corso del match reclama un rigore.

Non c’è una squadra padrona della situazione e la sensazione è che l’episodio potrebbe spezzare l’equilibrio. Potrebbe trovarlo il Montefano con Dell’Aquila (26’) la cui conclusione è respinta da un difensore e un minuto dopo con Monaco sul cui colpo di testa è da applausi l’intervento di Fatone. Ma, come detto, il Chiesanuova si fa apprezzare nella fase iniziale e al 27’ Andrea Pasqui è chirurgico a calciare un diagonale che s’infila dove David non può arrivare. Il Chiesanuova si porta in vantaggio. Gli ospiti provano ad approfittarne del momento con Badiali (40’) la cui conclusione dal limite finisce sul fondo. Sindic ci sa fare sui calci piazzati, lo fa vedere al 44’ quando chiama Fatone a salvarsi in angolo. Dalla bandierina lo conferma ancora una volta disegnando una traiettoria che mette Dell’Aquila nelle condizioni di colpire il pallone in modo vincente di testa: è il pareggio. Sul finire del primo tempo l’ambulanza presta soccorso a uno spettatore che accusa un malore.

Si torna in campo e Morazzini (4’) prende campo, arriva al limite dell’area e lascia partire un tiro non trattenuto da Fatone e Dell’Aquila calcia a rete il pallone del sorpasso. Il Chiesanuova si affida a Sbarbati (18’) che calcia alto da posizione defilata. Gli ospiti provano a pareggiare i conti e si spingono avanti, ma il Montefano è pericoloso sui calci da fermo come quando Monaco (32’) di testa non inquadra lo specchio della porta. Costa cara una leggerezza difensiva del Chiesanuova quando un retropassaggio calibrato male mette in azione Papa (33’) che non ha difficoltà a insaccare il gol della tranquillità. La squadra di Mobili non si dà per vinta, lotta, attacca e la formazione di casa respinge i tentativi ospiti e alla fine esulta per l’importante vittoria.