Il clou di Tipicità Evo. Aperitrota con Verdicchio

La terza edizione di Tipicità Evo esplora i linguaggi del cibo, vicini e lontani. Nel programma di appuntamenti che si susseguono nel centro di Macerata, la cultura del cibo passa anche per nuovi modi di valorizzare gusti antichi della tradizione locale, come il linguaggio dell’happy hour declinato attraverso due icone dell’entroterra: la trota e il Verdicchio. Domani, alle 19.30 nella galleria degli Antichi Forni, Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Life, e Roberto Rossi, direttore marketing di "Erede Rossi Silvio", daranno vita al racconto dell’aperitrota. Un gustoso approfondimento dai sapori autoctoni proposti in chiave moderna grazie all’estro creativo dei giovani chef dell’Accademia di Tipicità: Alessandra Scarpetta e Paolo Pistola. In abbinamento l’iconico Verdicchio di Matelica delle Cantine Belisario e un’anteprima assoluta con "Virginio, il gin della Marca". Per i più piccoli, invece, sono previsti giochi e laboratori organizzati dall’associazione turistico culturale Macerart&Tour, in collaborazione con l’associazione Amanuartes. Si comincia domani, dalle 16 in via Crispi, con dei laboratori "Crea il tuo foglio di carta profumato", per bambini dai 5 anni in su. L’appuntamento è su prenotazione (contattando il numero 348.3176783) e il laboratorio ha un costo di 10 euro a bambino (è previso un omaggio per ogni bambino che parteciperà). "Racconti di Gusto. 5 sapori e saperi della tradizione gastronomica maceratese", invece, è il titolo del tour, ideato e curato dalla guida turistica abilitata Daniela Perroni in programma sempre domani, con partenza alle 16.15 nella sede di Amanuartes in via Crispi. Anche questa iniziativa è su prenotazione (contattando il numero 347.1760893) è ha un costo di 12 euro a persona per il biglietto intero, ridotto 8 euro, gratuito per portatori di handicap. Domenica pomeriggio, invece, verrà organizzata una caccia al tesoro rivolta ai bambini dai 5 anni in su. Info al numero 348.3176783.