Il comitato del Leopardi in assemblea

Il consiglio direttivo del comitato a sostegno del liceo Leopardi di Recanati ha indetto per oggi alle 18, nell’aula magna della sede liceale di via Aldo Moro, un’assemblea pubblica per informare studenti e cittadinanza "sulle iniziative fin qui intraprese e sullo stato dei fatti al fine di stimolare un confronto attivo e un dialogo proficuo dal quale possano scaturire nuove, ulteriori proposte, possibili soluzioni e progettualità". Il comitato, come è noto, è nato a seguito delle problematiche riguardanti la dislocazione di alcune classi liceali di Palazzo Venieri in altre strutture cittadine per la mancanza di spazi adeguati. "La risoluzione di un tale problema logistico – dice l’associazione – anche per il prossimo anno rimane il primo impegno del comitato. Crediamo che il valore aggiunto di tutti e l’unità d’intenti possano dare la scossa a questa situazione che si presenta sostanzialmente immutata ormai da un anno e che rappresenta un grave rischio per i nostri futuri studenti nel caso in cui si protragga identica per i prossimi anni scolastici. La speranza – conclude la nota del comitato – è di trovarci tutti insieme, numerosi e propositivi, per esercitare il diritto di ognuno alla partecipazione pubblica e consapevole a sostegno del nostro liceo".