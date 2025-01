"Il Comune deve acquistare l’oasi dei laghetti: area da valorizzare"

Anche il Pd e la lista "Comunità, Ecologia e Progresso" appoggiano la mozione presentata da Alessandra Perticarà, capogruppo di minoranza con "Idea Futura", nella quale si chiede al Comune di acquisire a patrimonio pubblico il parco dei laghetti a Porto Potenza. "Una mozione che richiama l’amministrazione alle sue responsabilità – dice il Pd locale –. Da quasi 6 anni c’è l’impegno della giunta Tartabini a ridurre le cubature con una variante al Prg, ma nulla è stato fatto nemmeno a livello di incarico tecnico. Dopo quattro aste deserte, l’area è in vendita a un prezzo allettante, se l’amministrazione non avesse sperperato diversi milioni in varianti alle opere mal programmate ora sarebbe certamente in grado di proporre al curatore l’acquisto dell’area per valorizzarne al massimo l’interesse pubblico. Speriamo che da questa mozione prenda il via un’iniziativa condivisa che consegni alla comunità un’area di grande pregio paesaggistico e turistico". Non diverso il pensiero di "Comunità, Ecologia e Progresso". "Appoggiamo pienamente la mozione per salvaguardare il parco dei laghetti, oggetto di una procedura fallimentare – osserva la civica –. Dopo cinque aste e una nuova prevista per il 7 febbraio con un prezzo base di 873.756 euro, Perticarà chiede al Comune di aprire un tavolo con il curatore fallimentare per acquisire l’area o, in alternativa, cercare un privato interessato all’acquisto, rivedendo le previsioni urbanistiche. Condividiamo pienamente questa proposta, convinti che il parco debba essere tutelato e valorizzato per il bene della comunità".