Il concerto di J.P. Shilo e Steve Shelley al Politeama

Questa sera, alle 21.15, il Politeama di Tolentino si accende con il concerto di J.P. Shilo e Steve Shelley, accompagnati dalla cantante berlinese Mika Bajinski. "Il talentuoso e dinamico trio presenterà uno stile minimalista con una cornice dark rock, eseguendo una selezione eclettica di brani tratti dai cataloghi di Shilo e Bajinski – spiegano gli organizzatori –. Una serata all’insegna di "stranezze" sonore che farà ballare, piangere e definitivamente innamorare. Ad aprire il concerto saranno i The Lancasters, una band esplosiva tutta italiana". L’evento rientra nella rassegna Mount Echo’ 2024. Ad aprire il concerto saranno i The Lancasters, una band esplosiva tutta italiana, prodotta dall’etichetta Retro Vox. Ispirati alle origini dell’hard rock e della musica psichedelica, i The Lancasters porteranno sul palco un’energia travolgente, con un impatto sonoro volumetrico e ossessivo che non lascerà indifferenti. Per info e prenotazioni 3663574080. Tanti gli appuntamenti questo fine settimana a Tolentino, tra cui la seconda edizione della "Geocaching Tolentino", caccia al tesoro con ritrovo alle 14 in piazza della Libertà per la registrazione delle squadre, davanti al Punto informativo Iat.