Il Cosmari cerca autisti a tempo determinato: aperto il concorso

Il Cosmari cerca autisti: ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione di autisti di automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti, con contratto a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le 12 del 15 settembre all’indirizzo di località Piane di Chienti o a [email protected] o a mano, in busta chiusa, da consegnare al centralino. Tutte le informazioni si trovano sul sito della società.