Il Covid continua nella ritirata: positivo un tampone su cinque

Nelle Marche, dal 26 maggio al 1° giugno, sono stati 284 i nuovi contagi da Covid, che portano il totale del mese a 1.571, numero ben lontano dai 6.761 registrati lo scorso gennaio e lontano anni luce dagli oltre 120mila di gennaio 2022. Sono 40 in meno rispetto alla settimana precedente (quando erano 324), ma su un numero inferiore di tamponi processati (1.283 contro i 1.448 della settimana precedente). E, infatti, il tasso di positività resta sostanzialmente stabile, dal 22,3% al 22%, vale a dire un tampone su cinque; e c’è persino un lieve aumento dei ricoveri (da 18 a 20), tutti in reparti non intensivi, distribuiti tra Pesaro (8), Inrca (7) e Torrette (2), solo tre negli altri ospedali. Ma il virus non desta preoccupazione e continua nella sua ritirata, come dimostra l’incidenza dei casi per 100mila abitanti, passata da 21,54 a 18,88, e la diminuzione delle persone in quarantena, da 406 a 350 (in provincia di Macerata il calo è stato da 77 a 50).

f. v.