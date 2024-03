Il derbyssimo si tinge di biancorosso. Gomis e Mancini puniscono i cremisi

maceratese

2

tolentino

0

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Martedì, Sensi, Strano, Luciani (45’ st Nicolosi); Mancini (34’ st Massei), Pagliari (34’ st Ruani E.), Gomis; D’Ercole (34’ st Di Ruocco), Minnozzi (25’ st Perri), Cirulli. A disp: Amico, Vittorini, Iulitti, Damiano. All. Pieralvise Ruani.

TOLENTINO (4-3-3): Orsini; Sosa (19’ Santoro, 19’ st Bracciatelli), Di Lallo, Mercurio, Balbo; Frulla, Nasic, Tomassetti (20’ st Di Biagio); Borrelli, Cardinali, Garcia (26’ st Moscati). A disp.: Bucosse, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli, Salvucci. All. Ionni (Possanzini squalificato).

Arbitro: Mammoli di Perugia.

Reti: 46’ pt Gomis, 20’ st Mancini.

Note: presenti 600 spettatori con presenza ospite. Ammoniti: Sensi, Balbo, Di Lallo. Al 48’ st Di Ruocco sbaglia un rigore.

Il derby Maceratese-Tolentino si colora di biancorosso per le reti di Gomis e Mancini, una vittoria legittimata da una ripresa in cui i padroni di casa sono apparsi più presenti e continui alla ricerca del gol della sicurezza. I cremisi non sono inizialmente dispiaciuti nella manovra, sono scesi in campo aggressivi complicando i biancorossi nella costruzione della manovra. Ma tranne in un’occasione non si sono pericolosi in area.

Alla fine la Maceratese conquista i tre punti e resta in corsa per i playoff mentre per i cremisi questo traguardo si allontana. Il primo tempo scivola senza particolari sussulti. Un retropassaggio costringe il portiere ospite a salvarsi in angolo. D’Ercole (37’) s’incunea in area ma calcia fuori dall’altezza del dischetto. Nel finale del tempo la partita si infiamma quando la Maceratese sblocca il risultato (46’): D’Ercole su punizione pennella per Gomis che di testa manda la palla dove Orsini non può arrivare. Non si fa attendere la reazione ospite: dalla bandierina la palla perviene in area dove Nasic colpisce di testa e quando il pareggio sembra cosa fatta ci pensa Sensi a mantenere inviolata la porta con una rovesciata sulla linea di porta. Si va negli spogliatoi con la Maceratese in vantaggio.

Nella ripresa (11’) Gomis tenta la via del gol, la conclusione si perde di poco sul fondo. Minnozzi (13’) ha un buona opportunità in area, ma colpisce male la palla. Minnozzi in evidenza (15’) con una bella serpentina in area, il suo cross non è sfruttato a dovere da D’Ercole e da Mancini, entrambi contrastati da un avversario. I biancorossi attaccano per mettere al sicuro il risultato, Minnozzi (19’) si gira bene in area ma calcia fuori. Alla fine è premiato il forcing dei biancorossi: Minnozzi va via e in area rimette al centro per Mancini (20’) il cui rasoterra è vincente. È il raddoppio. Al 38’ ci prova Frulla da punizione, la palla sfiora l’incrocio. Su punizione Ruani (39’) manda un bel pallone in area dove Strano colpisce di testa, la palla è preda di Orsini. Su cross di Di Ruocco la palla è colpita al braccio da Mercurio: rigore. Dal dischetto Orsini intuisce la traiettoria del tiro di Di Ruocco. È l’ultima emozione del derby.