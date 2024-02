Il divertimento di Carnevale è costato 33mila euro

È costato 33.533 euro il Carnevale Civitanovese e la metà della somma è stata spesa per pagare la prestazione della ditta Mister Sound, comprensiva del cachet della presentatrice Anna Falchi con il gruppo di animazione brasiliano e con lo spettacolo musicale, pacchetto che si è portato via 16.470 euro. Gli altri costi sono rappresentati da 2.970 euro per il Proscenio Teatro, 1.927 euro a favore di Radio Linea, 976 euro per la direzione artistica del Carnevale affidata a Vanessa Spernanzoni, 4.880 euro a favore della ditta Italia Allestimenti per la festa di martedì 13 all’interno di una tensostruttura di 400 metri collocata al centro del Lido Cluana, somma a cui vanno aggiunti 500 euro per le spese relative al gasolio, infine 1.830 euro per le animazioni del 13 febbraio e 4.500 euro come contributo ai gruppi mascherati, con l’assegnazione di 300 euro per ogni gruppo aderente all’evento, a titolo di rimborso spese forfettario.