Il docufilm Time to change al Multiplex di Piediripa

Un centinaio di persone tra clienti, imprenditori ed esponenti del mondo assicurativo, sono stati invitati al cinema Multiplex 2000 di Piediripa ed hanno assistito a "Time to change", il docufilm del progetto con cui Banca Generali si è posta l’obiettivo di sensibilizzare sui Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un evento organizzato dalla rete di Banca Generali Private, attraverso l’impegno dei consulenti finanziari attivi nel territorio e che ha visto la partecipazione proprio di Stefano Guindani, noto fotografo di moda, del lusso ma anche reportage, che ha immortalato in 17 scatti i punti-obiettivi sanciti dall’Onu. La pellicola, interpretata dall’attrice Rocìo Muños Morales e presentata in anteprima nel 2023 al Festival di Venezia, oltre a Guindani vede coinvolto l’antropologo Alberto Salza e ci sono commenti anche della campionessa di sci Federica Brignone. Il docufilm è ora disponibile anche su RaiPlay. Mostra i molti volti del percorso verso una società sostenibile e più etica.

Andrea Scoppa