Il ds Tessitore:: "Brutto ko, meglio guardarci le spalle"

"E adesso c’è da guardarci le spalle piuttosto che gettare lo sguardo a chi ci precede". In poche parole Mario Tessitore, diesse della Virtus Civitanova, indica le conseguenze del passo falso di domenica contro la Pisaurum Pesaro nella diciottesima giornata del campionato di serie B di basket interregionale. "Ci sono ancora 8 punti a disposizione – spiega – ma occorre cambiare prospettiva essendo scivolati al quart’ultimo posto". Domenica la Virtus è stata battuta 63-72 dalla formazione pesarese del Pisaurum, un successo molto importante perché si trattava di uno scontro tra squadre appaiate a quota 14. "In quel match – ricorda Tessitore – siamo partiti accusando qualche assenza ed elementi non al meglio, ma siamo stati bravi a rimanere sempre in partita quando nelle battute finali abbiamo pagato un po’ di nervosismo". È un momento complicato per la Virtus che deve ricompattarsi e non farsi condizionare dalla sconfitta nel finale della prima fase. "Il gruppo deve dimostrarsi ancora più forte delle difficoltà e in simili occasioni ognuno deve dare un qualcosa di più per superare il momento complicato". Sabato sera la Virtus sarà impegnata a casa del Loreto Pesaro, il calendario non dà una mano perché i civitanovesi dovranno vedersela con la terza forza del campionato. "È una missione – conclude Tessitore – quasi impossibile, ci attende la più forte del campionato ma comunque cercheremo di ripetere il miracolo che ci è riuscito a Matelica poco tempo fa". In settimana si saprà se Arienti sarà nelle condizioni di scendere in campo e quindi se ha recuperato dall’infortunio.