Il fisioterapista giramondo: "Sono campione di Francia"

C’è anche l’esperienza del massiofisioterapista Giuseppe Pigliacampo, 61 anni, di Appignano, dietro al grande successo di Levallois Paris volleyball, che nei giorni scorsi è diventato campione di Francia, per la prima volta nella sua storia. E Pigliacampo sta lasciando un segno indelebile nel mondo della pallavolo femminile. Il suo viaggio nel professionismo è stato caratterizzato da successi e contributi significativi per le squadre con cui ha lavorato. Un’esperienza, quella del lavoro nell’equipe delle squadre sportive all’estero, cominciata quasi per caso per Pigliacampo, che ormai conosce molto bene il mondo dello sport fuori dai confini nazionali. "All’estero cercano il professionista, una figura che può dedicarsi esclusivamente alla squadra, full time", ha detto. E prevenire le patologie da sovraccarico, per giocatrici abituate a chiedere tanto al loro fisico, è la chiave del successo. La stagione 2023/2024 è stata memorabile per il massofisioterapista di Appignano e il club di Parigi. Non solo hanno trionfato nel campionato francese, ma hanno anche sorpreso gli appassionati con un notevole percorso nella Cev Cup, arrendendosi solo in semifinale contro Chieri, poi vincitrice del torneo. "Terminati i miei studi, ho cominciato con la squadra di Corridonia e ho conosciuto Lorenzo Micelli e Davide Mazzanti (ex allenatore della nazionale di volley femminile italiana, ndr) – ha spiegato Pigliacampo – è stato il mio primo incarico. All’estero, poi, sono stato chiamato per una sostituzione di un collega polacco e ho conosciuto l’agente di alcune giocatrici. Tre giorni dopo aver dato la mia disponibilità, ho cominciato in Kazakistan. Da lì è partito tutto. Di vittorie ne ho collezionate tante negli anni, non potrei fare una classifica". Pigliacampo ha lavorato con la squadra di volley in Kazakistan e in Estonia. In questi paesi ha centrato due "triplette": coppa, supercoppa e campionato. Oltre al suo impegno nei club, Pigliacampo lavora anche con la nazionale bulgara di pallavolo femminile. Dal 2022, insieme all’allenatore urbinate Lorenzo Micelli, ha lavorato per portare la squadra al massimo livello. La partecipazione alla Volleyball Nations League, al campionato del mondo e al campionato europeo ha portato risultati straordinari.