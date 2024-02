Il fiuto di Billy arriva fino a Falconara

Aria di mare per il Billy (nella foto), il cane "poliziotto" del Comando di Polizia locale di Tolentino. Ma non è per una vacanza in riva all’Adriatico, bensì per un servizio di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti a supporto degli agenti della Polizia locale di Falconara Marittina.

Questa ’trasferta’ si lega all’accordo di collaborazione siglato dal Comune di Tolentino e quello falconarese per l’impiego dell’unità cinofila in dotazione agli agenti tolentinati. Il comandante Isidori sottoscriverà un apposito schema di convenzione in base alla normativa che contempla proprio la possibilità di concludere accordi fra Amministrazioni pubbliche. Per Billy si tratta di un ritorno nel Comune costiero dove è già intervenuto in passato contribuendo al sequestro di varie sostanze stupefacenti.

Come noto, il corpo di Polizia locale di Tolentino ha creato un reparto cinofilo che viene impiegato nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana. Peraltro l’unità cinofila può essere impiegata a supporto di altri Corpi o di altre forze di polizia.