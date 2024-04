Il futuro per i nati nel metaverso

La rassegna “Voci tra i libri”, promossa dalla biblioteca comunale e dai Teatri di Sanseverino, propone per mercoledì alle ore 17, con ingresso libero, la presentazione del lavoro di Marco Perugini “Nati nel metaverso. Come programmare un futuro migliore”. L’incontro sarà condotto da Francesco Rapaccioni, direttore dei Teatri di Sanseverino. “Nati nel metaverso” è un libro dedicato a sensibilizzare il grande pubblico circa l’impatto ambientale delle tecnologie che usiamo nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è far capire quanto sia importante, nell’era digitale, tenere d’occhio l’eco- compatibilità delle nostre azioni. Con questa pubblicazione l’autore invita a pensare a come usare la tecnologia per aiutare a vivere una vita più sostenibile e proteggere l’ambiente.