Il Grest 2025 scalda i motori, si parte il 9 giugno

Manca poco per l’inizio del Grest 2025, ossia il centro estivo che viene organizzato ogni anno dall’oratorio Don Bosco di Porto Recanati. L’iscrizione sarà possibile a partire dai bambini che frequentano la prima elementare fino ai ragazzi delle classi di seconda media.

Il Grest durerà un mese esatto, perché comincerà a giugno e si concluderà a inizio luglio. "Dal 9 giugno al 4 luglio ci saranno tantissime attività creative, giochi scatenati e momenti di condivisione all’interno del nostro oratorio, che sarà il cuore pulsante dell’estate – spiega in un avviso l’unità pastorale –. Ogni giorno, durante lo svolgimento del Grest, gli orari saranno i seguenti: dalle 7.30 alle 8.45 verranno accolti i ragazzi in oratorio, dalle 8.45 alle 12.30 si svolgeranno le varie attività, per poi finire tra le 12.30 e le 13. Il costo, per ciascun partecipante, è di 40 euro a settimana". E tra pochi giorni sarà possibile presentare la richiesta di iscrizione.

"Mercoledì 14 maggio è in programma l’apertura delle iscrizioni e la riunione con i genitori, prevista alle 19 nell’oratorio Don Bosco – aggiunge l’unità pastorale -. Ma l’iscrizione sarà completata solo quando verrà effettuato il pagamento, direttamente in oratorio".