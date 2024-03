Il gruppo civico di Dernowski: : "Dialogo e niente campanilismi"

"L’apertura verso il dialogo, ascolto e rispetto deve essere alla base per il rapporto tra Potenza Picena e Porto Potenza. E’ in questa pluralità che sta la forza di questo Comune, non deve spaventare o essere motivo di scontro, anzi deve essere stimolo di crescita e innovazione". A dirlo è stato Richard Dernowski durante la presentazione del suo progetto civico "Comunità Ecologia e Progresso", che sosterrà nel centrosinistra la candidatura a sindaco di Mario Morgoni. Il momento si è svolto giovedì nella sala Boccabianca di Potenza Picena, dove sono stati presentati altri tre componenti della lista: Cinzia Canale, Mario Giannini e Silvia Riccobelli. Erano presenti anche la civica "SentireComune" (guidata da Alessandra Perticarà) e quella del Pd (capitanata da Stefano Dall’Aglio). "Si è lavorato in questi mesi per raccogliere esigenze e idee da parte dei cittadini di tutte le età - ha aggiunto Dernowski -, elementi fondamentali per stilare il programma che sarà presentato in una prossima occasione dedicata. Sono stati promossi incontri aperti alla cittadinanza in varie zone e coinvolti i giovani per ascoltarli, capire le loro esigenze e accogliere le loro proposte". Allo stesso tempo, Dernowski ha elencato agli intervenuti alla presentazione quali saranno i principi che animeranno il suo gruppo civico. "Proprio dalla campagna d’ascolto con i cittadini - ha ripreso - sono nati i tre punti fondamentaliche danno il nome alla lista: la comunità, perché è dalle persone che si deve ripartire per ricostruire il Comune. Poi, investire sull’ecologia è fondamentale per la cura del nostro territorio, in quanto è sinonimo di avanguardia e innovazione, finalizzate a portare miglioramenti sia nella vita quotidiana, sia nella sfera economica. Infine, il progresso è alla base per realizzare tutte le proposte: è necessario essere liberi da preconcetti e aprirsi al mondo attraverso il dialogo con le altre realtà del territorio e non rimanere chiusi in una dimensione campanilistica".

g. g.