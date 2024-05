Il gruppo Civico22 incalza Sclavi:: "Ha dato risposte non soddisfacenti"

Civico22, rappresentata sui banchi della minoranza da Massimo D’Este, ha spesso portato in consiglio comunale a Tolentino la questione container. "Nel febbraio 2023 abbiamo presentato un’interrogazione con specifico riferimento a quei dipendenti dell’azienda che occupavano i container per sapere quali provvedimenti l’attuale amministrazione intendesse adottare, ove confermata l’inesistenza di alcun valido titolo in capo all’azienda stessa, per porre fine a tale illecita situazione – ricorda D’Este –. Civico22 ha poi presentato un’altra interrogazione sul tema, nel settembre successivo, per capire quali iniziative si volessero prendere a tutela delle casse comunali per il risarcimento degli ingenti danni che, a detta di esponenti della maggioranza, l’ente stava subendo. Nessuna delle due interrogazioni ha avuto risposte soddisfacenti da parte del sindaco (Mauro Sclavi, ndr), ma a quanto pare ora sarà qualcun altro ad occuparsi del problema". Una battaglia portata avanti di recente da Civico22 ma in passato anche da altri partiti e movimenti politici. Non è mai stato fatto mistero che all’area container alloggiassero anche non terremotati. Adesso la differenza è che la vicenda ha preso una piega giudiziaria.