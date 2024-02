Il King&Queen beach volley tour alla Borsa del Turismo di Milano

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, arriva il King&Queen beach volley tour. La prestigiosa manifestazione sul turismo, che si terrà da domenica a martedì alla Fiera di Milano, ospiterà anche il torneo di pallavolo che ogni anno attrae frotte di appassionati sulla spiaggia del lungomare centro. Appuntamento, alle 17.40 di domenica, allo stand della Regione Marche dove si terrà la presentazione del XXV King & Queen beach volley tour attraverso un video che raccoglie i momenti più belli di questi anni. "La presenza del King&Queen beach volley tour – spiegano gli organizzatori in una nota - è un premio al duro lavoro profuso in questi anni da Taffoni ed i suoi collaboratori che, dal 2000, hanno proposto ininterrottamente l’evento di beach volley anche durante la pandemia da Covid19. Sarà una presentazione che darà respiro internazionale alla manifestazione nata a Civitanova e si potrà fregiare come una delle poche manifestazioni di beach volley ospitate alla Borsa Internazionale del Turismo. Anche quest’anno la Regione Marche, nel suo padiglione, propone le eccellenze del territorio e lo sport, il beach volley è una di quelle. La nostra regione è da sempre una delle più attive nello sport, nella pallavolo è tra le protagoniste, ma anche nel beach volley è tra le più attive". E intanto cresce l’attesa per quanto avverrà in estate, con la competizione ideata da Fulvio Taffoni che spegnerà venticinque candeline.