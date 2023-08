Il Lions Club Cluana fa 37 anni: il testimone passa alla Bascioni

"Il Lions Club Cluana con i suoi 37 anni di storia (tra gli iscritti anche la stilista Donatella Girombelli), nella dinamica e vorticosa Civitanova, è un caposaldo sociale e culturale della realtà Lions: il mio apprezzamento si accompagna all’incoraggiamento a proseguire con slancio ancora maggiore, secondo un genuino spirito di servizio e di apertura agli altri, prendendosi cura delle necessità sociali della gente del territorio per "cambiare il mondo" secondo il motto della nostra presidente internazionale Patti Hill". Lo ha detto all’ombra di un maestoso ulivo secolare il governatore del Distretto 108A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise), Marco Candela, noto medico di Jesi, presenziando a Villa Ruggeri (Belvedere Fontespina) all’elezione della nuova presidente Giulietta Bascioni, alla quale ha passato il testimone la dinamica Anna Vecchiarelli. Dopo San Benedetto e Civitanova il governatore proseguirà il suo "tour de force" per l’avvio dell’anno sociale, visitando – uno ad uno – tutti gli 88 club che riuniscono 3.800 soci. Carla Cifola, responsabile Lions per i paesi dell’Europa Mediterranea (Grecia, Malta e Cipro compresi), ha vivamente ringraziato la Vecchiarelli per la forte proiezione cittadina espressa a livello culturale. La Bascioni, che è anche direttrice della rivista "Lions Insieme" e redattore di quella nazionale, ha tracciato le linee guida del suo terzo mandato (è stata fondatrice del Cluana), con importanti novità in ogni campo. L’attenzione al sociale del club è stata subito rimarcata in questa giornata di apertura con l’ingresso tra i nuovi soci di Maria Evangelista, presidente provinciale Ens (riunisce i non udenti). Ha promosso corsi di formazione per insegnanti nella lingua dei segni (Lis, ndr) (presente Michele Peretti) ed esperti nella comunicazione (tra cui Paola Achilli di Petriolo). "Seguiamo 20 ragazzi sordi nelle scuole maceratesi – ha detto Maria – ognuno con un docente di sostegno. I risultati sono stati finora molto positivi". "Dove c’è un bisogno – ha commentato il governatore – come Lions dobbiamo dare il massimo". Tra gli intervenuti alla serata Maria Elma Grelli (presidente 4° circoscrizione), il presidente Lions Host Franco Santini, Roberto Giannoni (past-president), Nicola Nacchia, Piergiorgio Moscetta e Roberta Di Marco. Il nuovo direttivo del Cluana, oltre alla presidente Bascioni, è composto da Anna Lisa Bracaccini (vice), Roberta Di Marco (segretario), Cristina Gorajski (tesoriere), Piergiorgio Moscetta (cerimoniere), Dania Battistelli (presidente comitato soci), Anna Traczewska (presidente comitato service), Anna Maria Vecchiarelli (coordinatore) e Carla Cifola (Glt). Consiglieri: Gabriella Raccosta, Gina Tombolini, Daniela Marchetti e Michele Peretti. Revisori: Roberro Ricci, Elisabetta Vastaroli e Nando Tozzi.

Ennio Ercoli