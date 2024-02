Il maratoneta pellegrino: "Pregherò la Madonna affinché ritorni la pace"

Con la benedizione dell’arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio del santuario di Loreto, e la preghiera nella Santa Casa davanti alla Vergine è iniziato il pellegrinaggio di corsa di Ulderico Lambertucci verso Lourdes. Ieri il sole e le campane hanno fatto compagnia ai primi passi mossi dall’ultramaratoneta di Treia di 78 anni, che percorrerà circa 1.400 chilometri fino a Lourdes, dove l’arrivo è previsto tra un mese. Non ha paura, sorride, parla e abbraccia i familiari e tutti gli amici che ieri mattina lo hanno salutato a Loreto: tra loro anche i compagni di squadra, la ColleMar-athon Asd di Fano, che sempre lo sostiene e lo supporta. "Con l’aiuto della Madonna andrà bene - ha detto Ulderico Lambertucci pochi minuti prima della partenza -. Nel mio piccolo voglio fare una preghiera perché ritorni la pace in Terra Santa, dove sono stato nel 2008, ricordo benissimo quei posti, e in Ucraina. Speriamo finiscano presto queste guerre nel mondo. Questo itinerario l’ho fatto 22 anni fa, in 25 giorni: questa volta sono un po’ più vecchio e non so quanto ci metterò. Farò una cinquantina di chilometri al giorno. Questo cammino lo faccio per ringraziare la Madonna, che mi dà la salute". "Questo camminare non è un semplice passare da un santuario all’altro o vedere le cose, ma è anche stare con il Signore, pregare. È quasi come rivivere il pellegrinaggio di Maria dopo l’annuciazione ed è anche un simbolo della nostra vita, ripartire sempre da dove siamo per andare verso qualcosa. Verso gli altri, verso Dio" ha detto l’arcivescovo. Lungo l’itinerario, Lambertucci ha previsto una serie di soste per raccogliersi in preghiera e portare il suo messaggio di fede e di pace, visitando i principali santuari mariani che troverà lungo il percorso. Mentre si allontanava da Loreto, ha salutato con una battuta: "In discesa va bene!".

Chiara Marinelli