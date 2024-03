Il murales che racconta i suoni, profumi e colori del paesaggio marchigiano, unico e meraviglioso

Si chiama "Natural G0074" la nuova creazione che l’artista civitanovese Giulio Vesprini ha realizzato al Natural Village Resort a Porto Potenza. Un’opera che trae ispirazione dai suggestivi scenari delle Marche e si intreccia indissolubilmente con l’ambiente che la ospita. Un murales che incanta e ci racconta dei suoni, profumi e colori di una regione dalla straordinaria bellezza paesaggistica. "Ecco che una linea antracite diventa una traccia – spiega Giulio Vesprini -, una strada che ripercorre le meraviglie della nostra terra, tra colline, vigneti, campi di grano e mare, rivelandoci i mille colori di un paesaggio unico, da esplorare in bici, a piedi, a stretto contatto con la natura". E Giulio Vesprini per la realizzazione del "Natural G0074" ha studiato il territorio, eseguendo una ricerca minuziosa delle sue peculiarità: "Dal campionamento di colori, forme, architetture, elementi di botanica che orbitano attorno alla parete e caratterizzano il Natural Village, è nata un’opera capace di restituire un’esperienza unica da vivere nelle Marche tra spiaggia, mare e campagna – aggiunge -. Tutto ciò avviene bilanciando pieni e vuoti, includendo nel dipinto le bucature in facciata e giocando con gli spazi, per dare una nuova veste grafica alla parete che diventa una vera e propria cartolina". D’altronde Vesprini è un’artista poliedrico, conosciuto a livello internazionale per il suo talento e per la sua straordinaria versatilità: dalla grafica alla pittura e fotografia. Diplomato all’Accademia delle belle arti di Macerata e laureato alla facoltà di Architettura di Ascoli, si occupa di urban art dal 2004 partecipando a svariati progetti in Italia e all’estero. Con alle spalle innumerevoli pubblicazioni, esposizioni, premi e progetti, ha fondato nel 2013 lo studio creativo Asinus in Cathedra.