"Il nostro primo cittadino può contare su di noi. La sosterremo e saremo sempre al suo fianco"

"Il giorno delle elezioni si respirava un’atmosfera di trepidazione. Le insegnanti referenti del progetto avevano allestito i seggi. Alcuni alunni sono stati nominati scrutatori e segretari verbalizzanti, gli elettori entravano in ordine nel seggio, dichiaravano il nome, firmavano e poi esprimevano il voto, in forma segreta, su due schede: una per il sindaco e una per il consigliere". Gessica Bardhi, Giulia Gatti, Tea Pasqualini 2ªD

"Dopo la votazione sono iniziate le operazioni di scrutinio. I risultati sono stati resi noti il giorno dopo, noi della 2ªC abbiamo esultato perché il sindaco è la nostra compagna di classe". Asia Gigli e Chanel Tomas 2ªC

"Nell’aula consiliare del Comune si è svolta la cerimonia di insediamento. Alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e del Presidente del consiglio Alessandro Massi Gentiloni Silverj si è riunito il consiglio comunale dei ragazzi". Aleandro Mercuri e Matteo Pasetti 2ªD

"Nei consigli comunali gli assessori junior presentano all’Amministrazione le proposte. Il Consiglio degli adulti si adopera ad ascoltare i suggerimenti dei piccoli assessori e a venire incontro a tali richieste. La nostra compagna Giulia avrà molti impegni e il compito di fare in modo che le proposte del CCR siano ascoltate e rendano Tolentino una città migliore. Le saremo accanto per sostenerla". Ludovica Rossi, Aurora Shehu e Beatrice Scorpecci 2ªC