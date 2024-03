Il nuovo elettrodotto: "Terna cambi il tracciato"

"Terna modifichi il percorso dell’elettrodotto, deviandolo dal centro abitato di Passo di Treia". È la richiesta avanzata alla società dal consigliere comunale d’opposizione, Andrea Mozzoni, alla luce del tracciato previsto tra Macerata e San Severino. Nell’ipotesi in questione l’elettrodotto si diramerà anche lungo la viabilità che tocca le case della frazione treiese. "L’obiettivo è di affrontare la questione con serietà e chiarezza, senza generare allarmismi – spiega Mozzoni –, perché l’opera, necessaria e importante per il territorio, introdurrà necessariamente nuove sorgenti di campi elettromagnetici pur nel rispetto dei limiti imposti dalla legge". T"rovandoci, tuttavia, nella stretta vicinanza delle abitazioni – precisa –, credo si debbano utilizzare tutte le misure cautelative del caso, al fine di tutelare la salute pubblica e scongiurare ogni potenziale effetto indesiderato nel lungo periodo". Mozzoni ritiene positiva la scelta di Terna, prevista dal progetto, di interrare il cavo dell’elettrodotto, così da limitare il più possibile anche l’impatto ambientale dell’opera, ma la prossimità col nucleo abitato della frazione di Passo di Treia rende necessario l’uso di maggiori interventi precauzionali. "A tal scopo presenterò una mozione affinché il consiglio comunale di Treia possa pronunciarsi, mi auguro all’unanimità, per condividere la necessità di modifica del tracciato con un intervento concertato in tal senso tra Terna e Comune – conclude Mozzoni – o, laddove non fosse tecnicamente possibile, carte alla mano, per richiedere a Terna di adottare tutte le schermature del campo di induzione magnetica che le nuove tecnologie possono offrire in casi simili".