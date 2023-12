Il Pd ribasce il proprio sostegno al Comune sull’emergenza scolastica

Il Pd di Tolentino, all’incontro di giovedì sera all’auditorium della Biblioteca Filelfica, ha ribadito il proprio sostegno alla giunta comunale Sclavi sull’emergenza scolastica locale. "Massimo impegno da parte nostra – è intervenuto il Pd – a ogni livello istituzionale per accelerare l’iter del nuovo polo scolastico in contrada Pace e per una soluzione provvisoria adeguata, alternativa ai locali dell’ex Quadrilatero". Erano presenti il sindaco Mauro Sclavi e gli assessori Flavia Giombetti ed Elena Lucaroni, i consiglieri comunali Luca Cesini (Pd) e Massimo D’Este (Civico22), il consigliere provinciale Pd Narciso Ricotta, il consigliere regionale Pd Romano Carancini e il delegato provinciale Forza Italia Roberto Scorcella. È stato ripercorso tutto l’iter amministrativo seguito al no del presidente della Provincia Sandro Parcaroli (mancato trasferimento delle dieci classi del Classico in centro storico, nella sede degli ex licei): dall’interrogazione presentata in Provincia dal Pd alle azioni in sede comunale, l’interrogazione parlamentare e infine quella in consiglio regionale. "Obiettivo comune è la difesa della comunità studentesca locale e della vocazione scolastica storica della città – aggiunge il Pd –. Sul tema non ci sono pregiudiziali ideologiche e politiche, ma senso comune di appartenenza alla città. Occorre, dopo tanti anni di attesa, mettere la parola fine a una situazione emergenziale. Accolti con favore alcuni segnali di apertura da parte dell’amministrazione provinciale".