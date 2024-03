Il percorso kneipp sbarca in tv a Linea Verde Life

È un grande successo il sentiero delle acque di Pieve Torina, frutto dell’intuizione dell’allora sindaco Luigi Gentilucci, proseguita anche nei momenti più difficili dell’immediato post sisma 2016, quando in piena emergenza era quasi impossibile pensare al turismo.

"È racchiuso tutto qui il successo di un’idea di rigenerazione, sedimentata all’interno del percorso di ricostruzione, dove tanti visitatori hanno sancito il sentiero delle acque come grande attrattore turistico marchigiano", sottolinea Alessandro Gentilucci, figlio di Luigi e attuale sindaco di Pieve Torina.

"Con Linea Verde Life, nota trasmissione di Raiuno che ha dedicato l’apertura del programma di sabato scorso al sentiero e al percorso kneipp, è arrivata anche la ribalta nazionale".

Ma Pieve Torina e il suo sindaco non si fermano, e lo scorso sabato è stato approvato un nuovo progetto, immerso nella natura, unico in Italia: "Qui, dalle difficoltà – conclude Gentilucci – grazie alle idee, rilanciamo per implementare le presenze turistiche in tutto il territorio".