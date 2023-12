Il Persiani fa il pieno. L’assessore Soccio:: "Grande soddisfazione"

La prima teatrale del Persiani non ha tradito le attese. Lo dimostra il consenso del pubblico che ha applaudito lungamente gli attori Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Massimo Popolizio, che hanno portato in scena "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon. "Vedere il Persiani così pieno – afferma l’assessore alla cultura Rita Soccio – è per noi una grande soddisfazione. Gli abbonamenti hanno registrato un segno più anche quest’anno, dimostrando che il pubblico apprezza le nostre scelte. Non dimentichiamo la stagione dedicata ai bambini e bambine, con le "Domeniche al Persiani", perché il magico linguaggio del teatro va insegnato fin da piccoli". Il prossimo appuntamento oggi con il primo spettacolo dedicato alle famiglie con "Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari di CircoRibolle", regia di Michelangelo Ricci. Il sindaco Antonio Bravi ha dichiarato: "Anche quest’anno la programmazione è stata variegata, mirando a soddisfare i gusti e gli interessi della nostra comunità. Un programma coinvolgente e inclusivo che spazia dalle rappresentazioni classiche alle produzioni contemporanee". Il prossimo appuntamento imperdibile è fissato per il 21 dicembre con "Cetra… una volta" di Toni Fornari, con la straordinaria partecipazione di Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi.