Il pianista russo Sorokin oggi al Festival d’Estate

Questa sera il Festival d’Estate a Palazzo Claudi propone a Serrapetrona il concerto del giovane pianista russo Alexander Sorokin. In grado d’interpretare un vasto repertorio nel campo della musica classica, romantica e contemporanea, eseguirà il "Preludio e fuga in Do minore" di J. S. Bach, la celebre Appassionata di L. V. Beethoven (Sonata n.23 in Fa minore Op. 57) e le Variazioni brillanti Si maggiore Op. 12 di F. Chopin. Nato a San Pietroburgo nel 1993, Sorokin svolge anche attività didattica come docente di pianoforte nella Scuola di musica Scodanibbio di Macerata. Il concerto è il secondo appuntamento della rassegna 2023 dedicata, come sempre, alla musica da camera. La serata, a ingresso libero, inizierà alle 21.15. In caso di maltempo si terrà nella chiesa di San Francesco.