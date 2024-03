Il pianoforte di Ciucci donato ai piccoli artisti

"Qui, mio padre veniva per evadere dalla quotidianità: ecco un dono per chi lo ha conosciuto e ha passato del tempo con lui". Ad un anno dalla scomparsa dell’attore civitanovese Luigi Ciucci, suo figlio Marco ha deciso di regalare il pianoforte di famiglia al ‘Laboratorio musicale Il Palco’.

Si tratta di scuola di musica che attrae numerosi giovani e giovanissimi civitanovesi, nei cui spazi, in via Guerrazzi, Ciucci era solito intrattenersi per suonare il Sax, un’altra delle sue tante passioni.

"Papà – ha aggiunto Marco Ciucci – veniva qui per fare musica, perciò mi piaceva che il pianoforte di famiglia potesse avere una seconda vita attraverso le future generazioni". Lo strumento, uno ’Schulze Pollman’, è stato posizionato in una grande sala, a disposizione dei ragazzi che qui vengono per fare lezione. Alla consegna, avvenuta mercoledì sera, sono seguiti i ricordi dello stesso Ciucci, leader della rassegna ‘Teatro ‘Mpertinente’ e mente, insieme ad Antonio Sterpi, di ‘Caro Teatro. "A lui – ha spiegato Luigi Gnocchini de ‘Il palco’–, oltre che suonare il sax, interessava stare in mezzo alla gente, conoscere, studiare, sperimentare altre forme d’arte. Qui, aveva trovato tante persone che gli volevano bene".

A fargli eco, il collega Renzo Morreale: "Per noi è un grande privilegio ricevere questo dono – ha affermato –: l’energia di Luigi gira ancora tra queste stanze. Un grazie particolare alla famiglia". All’incontro, partecipe anche la consigliera comunale Paola Fontana per un saluto istituzionale, a nome di "sindaco, vicesindaco e Azienda Teatri – ha tenuto a precisare –. Credo che non ci sia luogo più adatto dove poter portare questo strumento: sarà un modo per proseguire con quell’arte che Luigi Ciucci ha tanto amato".